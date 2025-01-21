Лавров назвал предыдущий год «непростым» для двусторонних отношений с Арменией

«Ереван является естественным стратегическим партнером и союзником Москвы, Россия заинтересована в развитии добрососедских отношений», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Предыдущий год был непростым для двусторонних отношений. Мы настроены сегодня откровенно, в духе той атмосферы, которую поддерживают наши руководители - президент Владимир Путин и премьер-министр Никол Пашинян - обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня, которые важны для вас, важны для Российской Федерации, - сказал Лавров. - Убежден, что мы сейчас конструктивно рассмотрим все имеющиеся проблемы. Мы всегда ценили и продолжаем ценить братские связи с армянским народом, Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником».

Арарат Мирзоян назвал свой визит в Москву актуальным на фоне динамики отношений двух стран и отметил, что республика заинтересована в эффективном политическом диалоге с Россией.

«Мой визит достаточно актуален в свете динамики развития наших двусторонних отношений. Думаю, что данный визит представляет хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также для проведения обстоятельного обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. <...> Хотел бы обозначить заинтересованность Республики Армения в продолжении эффективного политического диалога, нацеленного на обсуждение вопросов, затрагивающих наши двусторонние отношения и региональную ситуацию в целом», - сказал Мирзоян перед началом переговоров с российским коллегой.

Источник: ТАСС