Рахмон провел крупные кадровые перестановки

В Таджикистане произвели ряд новых назначений и отставок.

Соответствующие распоряжения подписал президент республики Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по указу таджикского лидера, назначен новый председатель Верховного суда - Рустам Мирзозода, Шермухаммад Шохиён отозван с этой должности.

Кроме того, в главе Министерства труда, миграции и занятости встанет Солеха Холмахмадзода, до нее на этой должности находилась Гулнора Хасанзода.

Изменения также затронули Комитет по чрезвычайным ситуациям страны. Там новым руководителем будет Рахмонали Раджабали, он сменит Рустама Назарзоду.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел серьезные кадровые изменения в силовых ведомствах республики.

Так, он провел перестановки в руководстве структур Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной гвардии и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Распоряжениями президента Таджикистана также сменились руководители некоторых управлений и учебных центров Национальной гвардии.

Источник: Sputnik Таджикистан