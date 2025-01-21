Лавров: РФ не занимает ничью сторону в армяно-азербайджанском вопросе

Москва не занимает ничью сторону в вопросе урегулирования отношений Баку и Иревана, она прежде всего глубоко заинтересована в нормализации ситуации и в добрососедских отношениях братских ей народов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Отвечая на вопрос журналистки, упомянувшей, что «в официальной или медийной риторике Москвы часто заметна синхронизация позиции России с подходами Азербайджана», Лавров обратил внимание на то, что это неверная трактовка позиции российской стороны.

«Получается, что по проблематике Южного Кавказа и по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений, исходя из вашего вопроса, у вас складывается впечатление, что мы занимаем одну сторону, - обратился он к задавшей вопрос журналистке. - Это не так».

«Мы занимаемся вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма и весьма актуальными, вопросами нормализации отношений между Ереваном и Баку, исходя из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы наши братские народы жили в мире и добрососедстве», - подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что у России и с Арменией, и с Азербайджаном отношения стратегического партнерства и союзничества, и российская сторона в этом кровно заинтересована.

«В отличие от тех стран, которые расположены далеко от Южного Кавказа, - обратил внимание Лавров, - и как раз продвигают совсем другую повестку дня, которая нацелена на то, чтобы как можно дольше сохранять здесь напряженность, рассчитывая, что в рамках этой напряженности они будут более эффективно продвигать свои геостратегические интересы».

Москва, напомнил глава МИД РФ, руководствуется теми договоренностями, которые с согласия Иревана и Баку достигались в трехстороннем формате на высшем уровне с 2020 по 2022 годы.

«Целая серия трехсторонних договоренностей заключена: и по вопросам общей нормализации, и [по вопросам] мирного договора, по вопросам разблокирования экономических и транспортных связей в этом регионе, и по вопросам делимитации, демаркации границы в будущем. И мы участвуем в этой работе ровно в той степени, в которой наше участие востребовано Ереваном и Баку, не больше и не меньше», - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Источник: ТАСС