Парламент Армении обсудил проект создания сил территориальной обороны

Национальное собрание Армении в первом чтении обсудило проект, согласно которому в Армении нерегулярные гражданские формирования сменят название с «народного ополчения» на «силы территориальной обороны» (СТО).

В качестве задач для СТО отмечены поддержка регулярной армии при отражении агрессии противника, выполнение отдельных боевых задач совместно с подразделениями ВС, участие в борьбе с диверсионными действиями и подразделениями противника, поддержка охраны объектов особого назначения.

СТО будут формироваться из резервистов на добровольной основе, а руководство ими будут осуществлять командующие армейскими корпусами, в то время как во главе ополчения стояли главы общин или назначенные ими лица. При этом для начала службы в СТО необходимо подписать контракт, который не будет считаться воинским контрактом.

Ранее замминистра обороны Арман Саркисян сообщил, что граждане, которые в данный момент состоят в ополчении, смогут заключить контракт с СТО и продолжить свою службу.

Источник: Новости-Армения