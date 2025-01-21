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Трамп заявил, что намерен решительно продолжать применение смертной казни

First News Media09:00 - Сегодня
Трамп заявил, что намерен решительно продолжать применение смертной казни

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение президента Джо Байдена заменить смертную казнь 37 осужденным на пожизненное заключение, заявив, что намерен твердо продолжать применение смертной казни.

В своем заявлении на платформе Truth Social Трамп назвал недопустимым решение Байдена заменить смертную казнь 37 преступникам на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он также подчеркнул, что это решение является проявлением неуважения к семьям жертв.

«Джо Байден смягчил приговоры смертной казни для 37 самых ужасных убийц нашей страны. Узнав о преступлениях каждого из них, вы не поверите, как он мог принять такое решение. Это бессмысленный шаг. Родные и близкие жертв еще больше страдают и не могут поверить в происходящее», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что, заняв пост президента, намерен решительно продолжать применение смертной казни на федеральном уровне.

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