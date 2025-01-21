Когда студенты в Азербайджане получат скидки на проезд с картой TələbəPlus? - ВИДЕО

Несколько месяцев назад студентам в Азербайджане были выданы карты TələbəPlus.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на İTV, эти карты выполняют сразу несколько функций.

Они обеспечивают доступ в вузы, используются как дебетовые банковские карты, а также служат для получения стипендий. Главное преимущество - предоставление различных льгот и скидок.

Однако студенты подчеркивают, что хотели бы использовать карты и для получения скидок в общественном транспорте. По их словам, транспортные расходы достаточно высокие.

Эксперты в сфере образования отмечают, что внедрение транспортных льгот для студентов, распространенных в европейских странах, было бы целесообразным и в Азербайджане.

Агентство наземного транспорта (AYNA) заявило, что для введения льготных тарифов на проезд для различных категорий населения требуется создание соответствующей инфраструктуры и полный переход на безналичные платежи в общественном транспорте.

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