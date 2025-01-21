Трамп заявил, что в США отныне будут признавать лишь мужской и женский гендеры

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что с этого момента американские власти считают существующими лишь мужской и женский гендеры.

"С этого дня и впредь официальная политика администрации США состоит в том, что есть два гендера - мужской и женский", - сказал он в ходе речи после вступления в должность президента.

Он подчеркнул, что положит конец попыткам "заниматься социальной инженерией в отношении расы и гендера" и применительно к любым аспектам частной и общественной жизни в США.