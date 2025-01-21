В Башкирии сгорел автобус с туристами

Автобус, который перевозил туристов по маршруту «Махачкала - Уфа"» сгорел на трассе М5 в Башкирии, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по республике.

Сотрудники МЧС России потушили частный автобус «Неоплан», который загорелся в Туймазинском районе, на 1291 километре трассы М5 «Урал» при следовании по маршруту «Махачкала-Уфа». На тушение было подано 2 ствола, горение ликвидировано через 18 минут, говорится в релизе.

«Погибших и травмированных нет. В салоне находились 12 человек, из них: три водителя и девять пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу», - сообщает ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА Новости