Трамп отменил 78 решений Байдена

Новый глава Белого дома Дональд Трамп после инаугурации отменил 78 указов и меморандумов бывшего президента Джо Байдена.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в спортивно-концертном комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, подписал ряд указов, отменяющих решения Байдена.

Новый президент США отменил в общей сложности 78 указов и меморандумов предыдущей администрации, отмечает CNN.

Закончив подписание, Трамп бросил в толпу ручки, которыми он подписывал документы, сообщает телеканал.

В свой первый день на посту президента в 2017 году Трамп подписал всего один указ, касавшийся положений закона о здравоохранении.

Республиканец Трамп одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации.

В первый раз Трамп занимал пост американского президента в 2017-2021 годах. Он стал вторым в истории США человеком, который повторно занял высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й президент в 1885-1889 годах и 24-й в 1893-1897 годах). Трамп был 45-м и стал 47-м президентом США.

Источник: ТАСС