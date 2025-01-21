На инаугурации Трампа гостей угощали вином с русским названием

Присутствующим на инаугурации президента США Дональда Трампа подавали вино с «русским» названием.

Об этом сообщила журналистка CNN Элейна Трин в соцсети Х.

«Меню сегодняшнего инаугурационного обеда <…> Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки — прим. ред.)», — говорится в публикации.

Как следует из поста Трин, вино подали к десерту — яблочному террину с мороженым из сметаны и соленой карамелью.

В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го.

Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Источник: РИА Новости