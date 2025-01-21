Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи иностранным государствам

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, в котором предписывается приостановить ее оказание на 90 дней.

«Властью, данной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки как президенту, настоящим постановляю <...> приостановить на 90 дней оказание иностранной помощи в целях развития, чтобы оценить эффективность программ и их соответствие внешней политике Соединенных Штатов», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Белого дома.

Оказание помощи может быть возобновлено по истечении указанного срока после проведения соответствующего обзора каждой программы в отдельном порядке.

В документе отмечается, что американская сфера оказания иностранной помощи и царящая в ней бюрократия «не соответствуют американским интересам и во многом противоположны американским ценностям».

«Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, противоположные развитию гармоничных и стабильных отношений внутри и между странами», - подчеркивается в документе.

Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, подписал в первый день пребывания на высшем государственном посту десятки указов.

Источник: ТАСС