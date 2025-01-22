Эрдоган едет в Болу для участия в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в Карталкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в провинцию Болу для участия в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в отеле в районе Карталкая.

Как сообщает Milliyet, главу Турецкого государства будет сопровождать его супруга Эмине Эрдоган.

Президент и первая леди примут участие в дженазе-намаз (заупокойная молитва) по погибшим в результате пожара.

Напомним, что трагедия унесла жизни 76 людей, в том числе, детей.