Эрдоган едет в Болу для участия в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в Карталкая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в провинцию Болу для участия в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в отеле в районе Карталкая.
Как сообщает Milliyet, главу Турецкого государства будет сопровождать его супруга Эмине Эрдоган.
Президент и первая леди примут участие в дженазе-намаз (заупокойная молитва) по погибшим в результате пожара.
Напомним, что трагедия унесла жизни 76 людей, в том числе, детей.
200