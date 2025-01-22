В Азербайджане завершено строительство современного надземного пешеходного перехода - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство нового надземного пешеходного перехода на 262,5-м километре автотрассы Баку-Алят-Газах-граница с Грузией.

Как сообщает пресс-служба Агентства, переход выполнен из металлических конструкций. Его длина составляет 46 метров, ширина — 3,2 метра, а высота — 5,5 метра от уровня дороги, передает 1news.az.

В рамках проекта была также благоустроена прилегающая территория: с обеих сторон дороги установлены современные автобусные остановки.

Новый переход, построенный с использованием современных технологий и высококачественных материалов, обеспечит безопасное и комфортное пересечение дороги для пешеходов.