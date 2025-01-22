«Наши сердца разрываются»: Эрдоган принял участие в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в Карталкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в поминальной церемонии по погибшим при пожаре в отеле в районе Карталкая.

Как сообщает Milliyet, глава Турецкого государства вместе с супругой Эмине Эрдоган и другими участниками церемонии совершил дженазе-намаз по 14 погибшим в пожаре членам семьи Гюльтекин.

В своей речи Эрдоган отметил, что он был дружен с одним из членов этой семьи: «У нас была семейная дружба на протяжении многих лет. Случившееся причинило боль, наши сердца разрываются. Выражаю соболезнования семьям погибших. Терпения всему нашему народу».

Погибшая Зехра Сена Гюльтекин – дочь Мехмета Гюнера, бывшего депутата парламента Турции от правящей партии Справедливости и развития, и одной из учредителей этой партии Хадитдже Гюнер.

Напомним, что трагедия унесла жизни 76 людей, в том числе, детей.

Источники: AHaber, Milliyet