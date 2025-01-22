Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестом врача Сянана Мехтиева

Сянан Мехтиев привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, и на основании ходатайства следователя и представления прокурора Насиминским районным судом в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что следствием установлены обоснованные подозрения в том, что после ринопластической операции, проведенной 3 января пластическим хирургом Сянаном Мехтиевым в клинике Mərcan Medicare, расположенной в Насиминском районе столицы, состояние Назрин Мансурлу резко ухудшилось, она была госпитализирована и скончалась в больнице.