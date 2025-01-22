В одном из районов Азербайджана временно не будет света

В связи с проведением ремонтных работ в Лянкяране временно будет приостановлено электроснабжение в нескольких селах района.

Как сообщили 1news.az в ОАО «Азеришыг», в результате отключения двух линий от основного источника питания, 22 января с 10:00 до 13:00 электроэнергия не будет подаваться в села Дигях, Шилявар, Кяргялан, Шаглакючя, Гурумба, Рво, Шову, Даштатюк, Дашдалыгжар, Нарбагы, Лювясар, Ханбулан, Паракянд, Бурджали и территорию Кюра.

После завершения ремонтных работ жители этих населенных пунктов смогут получать более стабильное и качественное электроснабжение.

Фаига Мамедова