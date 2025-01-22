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Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной - ФОТО

First News Media22:25 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса встретилась с председателем Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Итальянскую Республику встретилась с председателем Палаты депутатов этой страны Лоренцо Фонтаной.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами.

Лоренцо Фонтана, тепло поприветствовав председателя Милли Меджлиса Азербайджана, выразил уверенность в том, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение связей между нашими парламентами.

Отметив, что отношения с Азербайджаном представляют значение для Италии, он выразил в этом контексте удовлетворение развитием связей и между парламентами. Лоренцо Фонтана подчеркнул, что связям между Азербайджаном и Европейским Союзом придается большое значение, что Италия готова оказать всяческую поддержку дальнейшему развитию этих отношений. Он выразил удовлетворение развитием Азербайджана как сильной и стабильной страны.

Председатель Милли Меджлиса, сообщив, что это ее второй официальный визит в Итальянскую Республику, довела до внимания, что это свидетельствует о большом значении, придаваемом нашей страной отношениям с парламентом Италии.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, констатировавшей, что Италия является одним из ближайших партнеров Азербайджана, отношения между нашими странами, охватывающие многие сферы, развиваются в духе дружбы и сотрудничества.

В ходе беседы было отмечено, что политические контакты, в том числе визиты и встречи на высоком уровне, играют исключительную роль в развитии наших связей, в частности, взаимные визиты на уровне президентов представляют важное значение в достижении качественно нового этапа отношений.

На встрече стороны подчеркнули важную роль взаимодействия парламентов, как одного из факторов, оказывающих важное и позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения. Было доведено до внимания, что в ходе взаимных визитов на уровне парламентских групп дружбы, других парламентских делегаций накоплен хороший опыт. Наряду с визитами представителей Милли Меджлиса в Италию, члены итальянского парламента принимали участие в проводимых в нашей стране многих важных мероприятиях. Также была отмечена важность взаимодействия групп дружбы в дальнейшем углублении отношений между нашими законодательными органами, доведено до внимания, что своими регулярными контактами, диалогом и обменом мнениями они играют роль моста между нашими парламентами.

В ходе беседы было подчеркнуто, что большое значение представляют также связи в области образования, науки и культуры, что такое сотрудничество вносит вклад в укрепление связей между нашими странами и контактов между людьми. В этом контексте было отмечено значение ряда культурных проектов, реализованных Азербайджаном, в частности Фондом Гейдара Алиева, в Италии.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова пригласила председателя Палаты депутатов Лоренцо Фонтану посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе текущей ситуации в регионе и на более широкой географии.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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