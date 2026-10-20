Посредники между Ираном и США не понимают, кто в Вашингтоне принимает решения

Отсутствие ясного представления у посредников в диалоге между Ираном и США о том, кто именно в Вашингтоне принимает решения по вопросам отношений с исламской республикой, является одной из основных причин стагнации переговорного процесса по урегулированию двустороннего конфликта. Об этом сообщил агентству Tasnim высокопоставленный источник в иранской службе безопасности.

По его словам, «одним из главных препятствий на пути переговоров является отсутствие у посредников понимания того, кто именно из американских деятелей обладает реальными полномочиями и мандатом на принятие окончательных решений». Он добавил, что «совершенно не ясно, кто именно в правящих кругах США наделен таким правом — [вице-президент] Джей Ди Вэнс, [спецпосланник президента] Стив Уиткофф, [госсекретарь] Марко Рубио или [зять американского лидера] Джаред Кушнер».

Как утверждает тот же источник, «эта неопределенность, усугубляемая политическим соперничеством и внутренними разногласиями в США в преддверии выборов, серьезно осложняет процесс посредничества и обмен посланиями, что и привело к сложившейся ситуации неопределенности на переговорах между Тегераном и Вашингтоном».