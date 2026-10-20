Вучич: Третья мировая неизбежна

Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что Третья мировая война «неизбежна». По его мнению, Европейский союз активно наращивает вооружения и готовится к масштабному конфликту, направляя на военные нужды огромные средства.

«Если вы не видите, как вооружается Европа, то вы просто делаете вид, что не видите. А почему вооружается, для чего? Это как в драмах Чехова — если в первом акте висит ружье, то в третьем оно выстрелит… Европа, говоря о необходимости защитить себя от России, драматическим образом вооружается. Кто этого не видит?» — заявил Вучич.

При этом он выразил мнение, что Россия не станет первой применять ядерное оружие и что такой сценарий может стать лишь следствием действий другой стороны.

Источник: Осторожно: Собчак