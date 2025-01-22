В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа

Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России, а санкции против российского натурального газа согласовать в ЕС так и не смогли из-за отсутствия единой позиции, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«По природному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против. Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет», - сказал он.

При этом еврокомиссар утверждает, что санкции ЕС «работают» и их необходимо «расширять». «Только надо проявить единство и волю», - добавил Домбровскис.

Источник: РИА Новости