Кая Каллас едет в Турцию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 24 января совершит визит в Турцию.

«Сейчас самое время для моего визита в Турцию, и я совершу его на первом этапе своей деятельности. У нас есть много тем для обсуждений», - сказала она, назвав в числе приоритетных вопросов региональную безопасность и энергетическое сотрудничество.

Каллас назвала Турцию важным актором и стратегическим партнером ЕС. По ее словам, Брюссель заинтересован в оживлении политического диалога высокого уровня с Анкарой.

В ходе визита также будут обсуждаться ситуация в Сирии и Секторе Газа.

Источник: Anadolu