В одном из районов Азербайджана в озере утонул человек

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о том, что в озере, расположенном в селе Нохургышлаг Габалинского района, утонул человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, после получения этой информации были направлены спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также сотрудники Северо-западного регионального центра министерства для проведения поисковых работ.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.