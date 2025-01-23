В CNN намерены уволить еще сотни сотрудников

В CNN (Cable News Network), принадлежащей Warner Bros. Discovery, планируют продолжить сокращение сотрудников, так как хотят изменить формат трансляций.

Увольнения происходят на фоне изменений в программе линейного телевидения CNN и развития цифровых подписок на сайте для снижения производственных расходов и объединения команд. Ожидается, что некоторые шоу из Нью-Йорка и Вашингтона будут перенесены в Атланту, где производство, соответственно, будет стоить дешевле. Отмечается также, что сокращения не затронут самые известные имена CNN из-за подписанных с ними контрактов.

Ранее в этом месяце генеральный директор CNN Марк Томпсон сообщил, что медиакомпания получила инвестиции в размере более чем 70 миллионов долларов от Warner Bros. Discovery для поддержки цифровых операций. Часть этих инвестиций будет направлена на прием сотрудников в областях, которые, по мнению CNN, имеют потенциал в росте.

Напомним, что в октябре сайт CNN запустил платный доступ к своему новостному сайту за 3,99 доллара, спустя несколько месяцев после того, как были уволены 100 сотрудников.

Источник: MSN