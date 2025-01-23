Пашинян: Мы должны суметь установить дипломатические отношения с Турцией

Мы должны суметь установить дипломатические отношения с Турцией.

Об этом заявил в ходе панельной дискуссии, организованной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, 23 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

«Мы работаем и в этом направлении. Меня обычно спрашивают, оптимист или пессимист я в этом вопросе? Я – не оптимист и не пессимист. Я – прагматик. Я просто понимаю, что нам нужно работать до тех пор, пока проблема не будет решена. Главное и, думаю, самое важное – не отступить от мирной повестки. Мы должны сосредоточиться на нашей цели и продолжить работу, не сдаваясь, не отчаиваясь. В этом случае мы заручимся поддержкой международного сообщества, и, надеюсь, что эта поддержка будет оказана», - отметил Пашинян.