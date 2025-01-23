Община Западного Азербайджана осудила проявление расизма со стороны СВР Армении

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выступила с заявлением в связи с опубликованным сегодня годовым отчетом Службы внешней разведки Армении (СВР), которая отнесла тему Западного Азербайджана к категории военно-политических рисков.

«Представление желания подвергшихся этнической чистке азербайджанцев мирно, безопасно и достойно вернуться в свои дома в рамках международного права в качестве угрозы безопасности служит искажению этого правого дела и доказывает, что Армения рассматривает многоэтничность как угрозу для себя. Такой подход Армении свидетельствует о том, что она продолжает свою расистскую политику, которую проводит уже десятилетиями», - говорится в заявлении ОЗА.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает расистскую политику правительства Армении и требует обеспечить право западных азербайджанцев на возвращение.