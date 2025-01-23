Вынесен приговор тиктокерше Зейнаб Ан-Наими

Состоялся финальный суд по уголовному делу против тиктокерши Зейнаб Ан-Наими, обвиняемой в сбыте наркотиков.

Приговор был зачитан сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Джавида Гусейнова, сообщает АПА.

Согласно приговору, Зейнаб Ан-Наими приговорена к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы - отметим, что гособвинитель хотел лишить ее свободы на 7 лет.

Отметим, что тиктокерша была задержана в результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий и обвинена по статье 234.4.1 УК (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ).