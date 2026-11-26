Хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод на юге Саудовской Аравии
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Нефтеперерабатывающий завод в Джизане на юге Саудовской Аравии подвергся атаке йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов).
Об этом заявил официальный представитель сил Коалиции поддержки законности в Йемене генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.
По его словам, также была уничтожена пусковая установка баллистических ракет в йеменской провинции Ходейда. Аль-Малики утверждает, что именно с её помощью хуситы нанесли удар по НПЗ в Джизане.
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