23-26 ноября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов совершил визит в Австралию для участия в очередных азербайджано-австралийских политических консультациях.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в политических консультациях, прошедших в расширенном формате, с азербайджанской стороны также приняли участие представители ЗАО AzerGold и Агентства развития малого и среднего бизнеса, поощрения инвестиций и экспорта при Министерстве экономики.

В рамках политических консультаций делегация во главе с Эльнуром Мамедовым встретилась с представителями Департамента иностранных дел и торговли Австралии. На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-австралийских отношений, укреплении политического диалога, различных направлениях двустороннего сотрудничества, а также региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита состоялись встречи со спикером Палаты представителей Федерального парламента Австралии Милтоном Диком, сопредседателями и членами Австралийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, а также с теневым министром иностранных дел от оппозиции Тедом О'Брайеном и теневым министром по вопросам изменения климата и энергетики Дэном Теханом.

На встречах обсуждались расширение межпарламентских связей, интенсификация взаимных контактов и роль парламентской дипломатии в развитии двустороннего сотрудничества.

На круглом столе с участием представителей Департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Австралии и Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, современных технологий и горнодобывающей промышленности.

На круглом столе с представителями Австралийской торговой и инвестиционной комиссии состоялся обмен мнениями по вопросам расширения азербайджано-австралийских торгово-экономических связей, инвестиционных возможностей и поощрения прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

В рамках заседаний круглого стола с азербайджанской стороны соответствующие презентации представили представители Агентства развития малого и среднего бизнеса, поощрения инвестиций и экспорта при Минэкономики и ЗАО AzerGold.

На встрече с представителями Канберрской инновационной сети состоялось ознакомление с опытом развития экосистемы инноваций и предпринимательства на Австралийской столичной территории. Были обсуждены вопросы поощрения сотрудничества между университетами, исследовательскими институтами, государственными структурами и бизнес-сектором, трансформации инновационных идей в бизнес-проекты и стартапы, а также механизмы коммерциализации новых технологий.

В рамках визита в штат Новый Южный Уэльс Э. Мамедов встретился с президентом Законодательного совета штата Бенджамином Франклином. На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Новым Южным Уэльсом, расширении межпарламентского сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Во время поездки в регион Иллаварра штата делегация также посетила Инновационный кампус Университета Вуллонгонга. Здесь делегация ознакомилась с инновационной экосистемой университета, коммерциализацией результатов научных исследований, поддержкой развития стартапов, а также механизмами сотрудничества между университетом, промышленностью и государственными структурами. На встречах с мэром города Вуллонгонг Таней Браун, вице-канцлером и президентом Университета Вуллонгонга Максом Лу AO, а также представителями деловых кругов региона Иллаварра обсуждались развитие инновационной экосистемы региона и возможности сотрудничества в этой сфере.