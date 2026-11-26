В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за незаконное распространение информации об ударах по объектам на территории России.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект вводит штрафы за незаконное распространение информации о последствиях ударов различным вооружением по территории России. Помимо того, данные о местах размещения военной техники, боеприпасов, информацию о последствиях терактов и диверсий также нельзя будет распространять.