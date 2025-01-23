Израиль и «Хезболлах» намерены продлить перемирие

Соглашение об установлении режима прекращения огня в Ливане между ливанским шиитским движением «Хезболлах» и Израилем, которое истекает на следующей неделе, вероятно, будет продлено.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Хезболлах» и Израилю, по словам ливанских, израильских и французских чиновников, нужно больше времени для выполнения первоначальных условий установленного в конце ноября режима прекращения огня и военные действия они возобновлять не намерены. Как утверждает высокопоставленный израильский дипломат, стороны обсуждают продление срока перемирия, истекающего 27 января, чтобы не допустить возобновления конфликта.

Поскольку Израиль и Ливан не имеют дипломатических отношений, вести переговоры без посредников они не могут, поэтому в урегулировании участвуют представители Ливана, Израиля и Франции.

Как пишет агентство, хотя режим прекращения огня в Ливане сохраняется с ноября, «Хезболлах» и Израиль обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке миротворцев ООН и отвод вооруженных формирований «Хезболлах» за реку Литани. В свою очередь Израиль должен вывести в период до 60 дней свои войска с юга Ливана, где они проводили наземную операцию. 21 января президент Ливана генерал Джозеф Аун напомнил, что армия Израиля в соответствии с этим соглашением должна покинуть южные районы его страны «в установленный срок», истекающий 27 января.

Источник: ТАСС