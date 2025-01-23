Дональд и Мелания Трамп отмечают 20-летие брака - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в официальном президентском Instagram-аккаунте пост в честь 20-летней годовщины брака с Меланией Трамп.

«Отмечаю 20 лет вместе с моей прекрасной женой и невероятной первой леди, Меланией. Ты — необыкновенная жена и замечательная мать. С годовщиной», - написал Дональд Трамп.

Также поздравление с 20-летием брака Д.Трамп разместил на своей личной странице в Instagram, где представил архивный снимок со свадьбы, которая вошла в историю как одна из самых пышных церемоний бракосочетания начала 2000-х годов.