Путин готов к разговору с Трампом - Песков

Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от американской стороны.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвав не «гадать на кофейной гуще».

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», - сказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС