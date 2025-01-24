РФ пока не собирается выходить из Парижского соглашения по климату, заявляют в Кремле

Россия остается участником Парижского соглашения по климату, никаких решений о выходе из него Москва не принимала.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля об этом на фоне намерений США и некоторых других стран выйти из соглашения.

«Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать предложения о выходе Москвы из соглашения.

Источник: ТАСС