Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай 31 декабря 2024 года объявил о закрытии всех иностранных военных баз в своей стране. В тот же день его коллега из Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сделал аналогичное заявление о передаче военной базы в Абиджане под контроль своей армии.

Эти шаги стали продолжением цепной реакции, запущенной в последние годы, когда Чад, Буркина-Фасо, Мали и Нигер последовательно избавлялись от навязанных «французских гарантов безопасности» в лице макроновских войск. Процесс, очевидно, набирает обороты, и теперь даже те африканские страны, которые традиционно считались лояльными Парижу, перестают видеть смысл в сохранении французского военного присутствия.

Франция всегда умела называть вещи не своими именами. Десятилетиями Париж выдавал за «сотрудничество» то, что на деле было не чем иным, как милитаризированной системой неоколониального контроля. Эти военные базы являлись инструментом подавления суверенитета африканских государств под предлогом обеспечения безопасности. Они служили как для поддержки режимов, удобных Елисейскому дворцу, так и для осуществления военных интервенций, когда кто-то решал, что хочет быть по-настоящему независимым.

Разумеется, французская пропаганда убеждала, что эти базы чуть ли не подарок африканским народам. Ведь без Парижа, мол, континент погрузится в хаос. Однако реальность такова, что Франция использовала эти базы в первую очередь для защиты своих интересов и, конечно, своих граждан. Например, операция «Стрелец» по эвакуации французов из Судана в 2023 году демонстрирует, кто всегда был приоритетом для Парижа. Теперь, когда базы закрываются, Франция оказывается неспособной на прежние масштабы военных интервенций, а значит - теряет один из главных инструментов влияния на Африку.

При этом в последние годы даже в самом Париже стали задаваться вопросом: «А стоят ли эти базы тех затрат, которые на них уходят?» На словах французские чиновники рассуждали о «партнерстве», но на деле базы становились политической обузой и символом колониального прошлого. Франция больше не может притворяться, будто ее военное присутствие в Африке жизненно необходимо. Основные угрозы для французских интересов давно находятся не на Африканском континенте, а в Евразии, что делает бессмысленным дальнейшее содержание баз на далеком юге.

Закрытие военных объектов означает не только сокращение возможностей для внешних операций, но и колоссальную потерю политического влияния. Без французских баз африканские государства начнут искать новых партнеров для обеспечения безопасности. И… сюрприз-сюрприз: они их уже нашли - это Пекин, Анкара, Вашингтон… да даже Москва теперь выглядят куда более предпочтительными союзниками, чем бывшая метрополия.

Особенно болезненно для Парижа то, что решение о закрытии баз принимают не во французском Минобороны, а именно африканские лидеры. Это означает не просто утрату физического присутствия, но и крах политики Франции в регионе. Символический статус «полицейского Африки», который Париж удерживал со времен «холодной войны», окончательно низвергнут. Когда-то Франция могла похвастаться 52 военными операциями в Африке (с 1964 по 2014 годы), а теперь ее даже не приглашают к решению важных региональных конфликтов.

На международной арене этот провал Парижа уже ощутим. США, например, в ситуации с Нигером после переворота 2023 года выбрали тактику диалога, вместо того чтобы слепо следовать жесткой позиции Франции. Германия, в свою очередь, позволила себе выступить с критикой режима в Чаде, где Франция традиционно закрывала глаза на авторитарные методы. Даже Италия в лице Джорджии Мелони публично подвергла сомнению французскую политику в Африке, чем вызвала напряженность в отношениях между Парижем и Римом. Очевидно, что авторитет Франции уже давно не тот, каким он был в прошлом веке.

Что касается экономики, то здесь французам тоже особо нечем похвастаться. К 2023 году на Африку приходилось всего 1,9% внешней торговли Франции, 15% поставок стратегических минералов и 11,6% поставок углеводородов. И что самое забавное, главными торговыми партнерами Франции в Африке оказались Нигерия и ЮАР – страны, которые всегда смотрели на Париж с подозрением и не позволяли ему вмешиваться в свои дела.

Франция пыталась разделить военные и экономические аспекты своей африканской политики, но в итоге провалилась на обоих фронтах. Ее базы закрываются, ее влияние падает, ее партнеры ищут новых союзников. Казалось бы, конец эпохи французского присутствия в Африке должен был наступить еще в 1960-х, но Париж умело продлевал свою агонию. Однако теперь даже эта уловка больше не работает. Африка уходит от Франции, и, похоже, уже окончательно.

Мурад Ахундов