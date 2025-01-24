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В Баку продолжается суд по уголовному делу арестованных в Азербайджане «Олега Бакинского» и экс-замминистра Украины

First News Media19:15 - Сегодня
В Баку продолжается суд по уголовному делу арестованных в Азербайджане «Олега Бакинского» и экс-замминистра Украины

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу арестованных в Азербайджане по обвинению в хулиганстве украинского миллионера Олега Крапивина, известного в криминальном мире по кличке «Олег Бакинский», и Константина Кучера.

Как сообщает АПА, сегодня потерпевшие подали гражданский иск в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Адвокат потерпевшего Валерия Захаренкова запросил с обоих подсудимых в качестве компенсации морального ущерба в общей сложности 50 тыс манатов.

ООО «Промышленные поставки Казахстана» подало гражданский иск на 5 миллионов 184 тысячи манатов, а ОАО «Авиазапчасть» подало гражданский иск на 1 миллион манатов, требуя эту сумму с Константина Кучера.

Адвокаты обвиняемых лиц возразили, считая иски необоснованным.

Суд заявил, что примет к рассмотрению и расследует все три гражданских иска.

Прокурор огласил обвинительное заключение.

Константин Кучер не признал себя виновным. Его предупредили, что в случае подтверждения вины ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Олег Крапивин также не признал себя виновным. Его тоже предупредили, что в случае подтверждения вины ему может быть вынесено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или ограничение свободы.

Очередное судебное заседание назначено на 7 февраля.

Отметим, «Олег Бакинский» в прошлом году был задержан полицией Баку по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина России. Ему было предъявлено обвинение по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему было предъявлено обвинение еще по ст. 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

Вместе с «Олегом Бакинским» виновным по уголовному делу признан и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации.

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