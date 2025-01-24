Трамп: Иран не должен обладать ядерным оружием, иначе грозит катастрофа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я хочу, чтобы они были великой страной. У них огромный потенциал. Люди поразительные. Единственное, что я говорю об Иране — они не могут иметь ядерного оружия», — заявил Трамп.

Он утверждает, что получение Ираном ядерного оружия будет началом для цепной реакции — другие страны тоже захотят получить ядерное оружие, и тогда якобы произойдет катастрофа.

Источник: Gazeta.ru