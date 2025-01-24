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Суд заблокировал указ Трампа о гражданстве по праву рождения

First News Media10:20 - Сегодня
Суд заблокировал указ Трампа о гражданстве по праву рождения

Окружной суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения.

Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 23 января.

«Я нахожусь в кресле судьи уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен», - сказал судья Джон Кугенур в постановлении.

Судья удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, назвав указ президента вопиюще неконституционным. Истцы заявляют, что глава Белого дома нарушает 14-ю поправку к Конституции, принятую в 1868 году.

Согласно тексту указа, который подписал Трамп в день своей инаугурации, права на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, если его родители-иностранцы к моменту его появления на свет находились в США незаконно или с документами лишь на временное проживание, включая туристическую или рабочую визу.

На следующий день власти 22 штатов обратились в американские суды для обжалования указа Трампа. 18 штатов и власти округа Колумбия обратились в суд штата Массачусетс, еще четыре штата - в суд штата Вашингтон.

Источник: DW

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