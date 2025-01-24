Экс-министр оспаривает решение армянского суда в ЕСПЧ

Бывший министр экономики Армении Ваан Керобян обратился в Европейский суд по правам человека.

Об этом он сообщил Sputnik-Армения.

Керобян оспаривает решение армянского суда, по которому он был помещен под домашний арест.

Напомним, что в начале 2024 года против Керобяна и ряда сотрудников Министерства экономики были возбуждены уголовные дела. Их обвиняли в хищении средств при реализации программы развития интенсивных садов, а также в создании препятствий для компаний, участвующих в тендерах.

Керобян провел несколько месяцев под домашним арестом, но был освобожден в июне 2024 года.