В Азербайджане предложили запустить проект парламентского волонтерства.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса Мушфиг Джафарли на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, подобные предложения обсуждались и в ходе предыдущего созыва Милли Меджлиса, однако их реализация оказалась невозможной из-за пандемии.

«В то же время считаю целесообразным проведение в Милли Меджлисе слушаний по вопросам финансирования спортивной сферы и привлечения инвестиций. Кроме того, планируется визит членов комитета в Карабахский университет и встреча со студентами. Было бы целесообразно осуществить визит в ходе весенней сессии», - сказал депутат.