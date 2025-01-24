Лукашенко помиловал 15 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом помиловал 15 осужденных.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна», - говорится в сообщении. Помилованы также семь человек, в том числе три женщины, осужденные за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.

За последний год на основании принципов гуманности президент помиловал 293 человека, в том числе 89 женщин и 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.