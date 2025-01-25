Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генерального штаба ВС Турции - ФОТО

Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Метином Гюраком, сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече генерал армии Метин Гюрак подчеркнул положительное влияние дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией на развитие военного сотрудничества, выразив уверенность в дальнейшем расширении совместных действий.

Заместитель министра обороны выразил благодарность за оказанное гостеприимство и поделился положительными впечатлениями от встреч, проведенных в ходе визита.

На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также по темам, представляющим взаимный интерес.