Израильские силы останутся в Газе для возвращения оставшихся заложников

В заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа остаются еще 90 израильских заложников.

Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС», — сказал Хагари, приветствуя освобождение из плена четырех женщин-военнослужащих.

Он подчеркнул, что израильские военные останутся дислоцированы в секторе Газа и будут делать все возможное для защиты граждан.

Миссия ЦАХАЛ не закончится, пока все заложники не вернутся домой, добавил пресс-секретарь армии.

Несколько часов назад ХАМАС передалоМеждународному комитету Красного Крестачетырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестиныв Газе.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия.

Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

Источник: ТАСС