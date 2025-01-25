Израильские силы останутся в Газе для возвращения оставшихся заложников
В заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа остаются еще 90 израильских заложников.
Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге, передает РИА Новости.
«Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС», — сказал Хагари, приветствуя освобождение из плена четырех женщин-военнослужащих.
Он подчеркнул, что израильские военные останутся дислоцированы в секторе Газа и будут делать все возможное для защиты граждан.
Миссия ЦАХАЛ не закончится, пока все заложники не вернутся домой, добавил пресс-секретарь армии.
Несколько часов назад ХАМАС передалоМеждународному комитету Красного Крестачетырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестиныв Газе.
17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия.
Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.
Источник: ТАСС