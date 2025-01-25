Житель Загаталы скончался в результате неосторожного обращения с ружьем

Житель Загатальского района скончался в результате выстрела неосторожного обращения с охотничьим ружьем.

Об этом сообщает северо-западное бюро Report.

Согласно информации, житель села Ахахдяря Гусейн Мамедов, 1993 года рождения, упал в горной местности и задел при падении спусковой крючок имеющегося при себе охотничьего ружья. Мужчина скончался от полученного при выстреле огнестрельного ранения.

Обстоятельства инцидента выясняются.