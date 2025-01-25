Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США

Из Соединенных Штатов Америки могут депортировать 730 тысяч школьников.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«В Соединенных Штатах проживает 733 тысячи детей школьного возраста без документов», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что миграционные службы не будут обходить стороной школы, больницы и церкви.

В связи с этим жители США опасаются отпускать своих детей без гражданства из дома.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов.

Источник: Gazeta.ru