Эрдоган уволил 29 высокопоставленных чиновников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган освободил от должности ряд высокопоставленных государственных чиновников.

Как сообщает Haber Global, информация об этом была опубликована в "Официальной газете".

Сообщается, что Эрдоган освободил от должности 29 высокопоставленных государственных чиновников в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата, заместителя генерального директора Государственного театра оперы и балета Арзу Калкан, заместителя гендиректора Главного управления рыболовства и водных продуктов Министерства сельского и лесного хозяйства Мехмета Нури Йылмаза.