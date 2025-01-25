Пассажирский самолет объявил сигнал бедствия сразу после взлета
Самолет ирландского лоукостера Ryanair объявил сигнал бедствия в небе.
Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, во французский город Марсель.
Сразу после взлета пилоты подали сигнал бедствия Mayday из-за дыма в кабине экипажа.
В результате на высоте около 450 метров лайнер прекратил набор высоты. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета через 15 минут после отправления.
Источник: Лента.ру
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