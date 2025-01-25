Пассажирский самолет объявил сигнал бедствия сразу после взлета

Самолет ирландского лоукостера Ryanair объявил сигнал бедствия в небе.

Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, во французский город Марсель.

Сразу после взлета пилоты подали сигнал бедствия Mayday из-за дыма в кабине экипажа.

В результате на высоте около 450 метров лайнер прекратил набор высоты. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета через 15 минут после отправления.

Источник: Лента.ру