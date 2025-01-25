Трамп пригрозил закрыть американский телеканал

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие.

Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Посмотрите! У Рейчел Мэддоу ужасные рейтинги. Скоро ее уберут с эфира. MSNBC на грани закрытия. CNN уже достиг дна. Это отлично. Они — враги народа», — написал Трамп.

Он не уточнил, какие конкретно данные о рейтингах программы Мэддоу имеются в виду, но в последнее время появлялась информация о значительном сокращении числа зрителей ее шоу после убедительной победы Трампа на выборах. MSNBC считается либеральным каналом, поддерживающим демократов.

MSNBC — это американская кабельная и спутниковая новостная сеть, предоставляющая новости и политические комментарии по актуальным событиям.

Еще в ноябре Дональд Трамп-младший в шуточной форме предложил Илону Маску приобрести MSNBC. На это бизнесмен ответил: «Сколько стоит?».

Однако американский журнал Newsweek заявил, что ни телеканал MSNBC, ни CNBC не продаются.