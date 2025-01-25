США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Министерство внутренних дел США объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

Сообщается также, что самая высокая вершина Северной Америки вновь будет носить имя горы Мак-Кинли.

«Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие героев и исторических ценностей страны», - говорится в сообщении МВД США.

Совет по географическим названиям США, находящийся в ведении Министерства внутренних дел, оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в Информационной системе географических названий, чтобы отразить эти изменения, которые немедленно вступят в силу для федерального использования.

«Американский залив, ранее известный как Мексиканский залив, является одним из самых важных активов в истории и экономике страны. Протянувшись более чем на 1700 миль вдоль береговой линии США и занимая почти 160 миллионов акров, залив стал важнейшей артерией для американской торговли, производства энергии и морской промышленности», - отмечается в пояснении ведомства.

Подчеркивается также, что в 1917 году страна официально почтила память президента Маккинли, назвав его именем высочайшую вершину Северной Америки.

«Однако спустя почти столетие администрация президента Обамы в 2015 году вычеркнула имя Маккинли из федеральной номенклатуры, что является оскорблением жизни, достижений и жертв президента Маккинли.

Решение вернуть вершине ее историческое название - это значимое признание непреходящего наследия президента Маккинли», - говорится в заявлении МВД США.