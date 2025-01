Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией в канал имени Джорджа Вашингтона - в честь первого президента США (1789-1797).

Об этом Маск написал на своей старницу в Х, сопроводив текст спутниковый снимок Ла-Манша с новым названием.

«Новое название для водоема, который отделяет Англию от Франции», - написал Маск в X.

New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2025