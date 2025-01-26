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Первый зарубежный визит Трампа может состояться в Великобританию

First News Media16:30 - Сегодня
Первый зарубежный визит Трампа может состояться в Великобританию

Президент США Дональд Трамп может совершить в Великобританию свой первый после вступления в должность зарубежный визит.

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналиста вещательной корпорации Би-би-си, пишет ТАСС.

«Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания. В прошлый раз я отправился [в рамках первого зарубежного визита] в Саудовскую Аравию, потому что они согласились закупить американскую продукцию на $450 млрд», — сказал Трамп, общаясь с репортерами на борту президентского самолета.

Президент назвал хорошими свои отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Я хорошо лажу с ним. Он мне очень нравится. Он либерал, что немного отличает его от меня, но я думаю, что он очень хороший человек и работает очень хорошо. Он представляет свою страну с точки зрения философии. Я могу не соглашаться с его философией, но у меня очень хорошие отношения с ним», — отметил глава Белого дома, добавив, что планирует провести телефонный разговор со Стармером 26 января.

24 января Трамп выразил готовность первой после своей инаугурации посетить Саудовскую Аравию в случае заключения с этой страной новой инвестиционной сделки в размере $600 млрд.

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